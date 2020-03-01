Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Первый фактор риска — избыточный вес. Как пояснила врач, жировая ткань депонирует эстроген — гормон, избыток которого в некоторых случаях может стать канцерогеном.
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Второй фактор — это психоэмоциональная неустойчивость и стрессовые ситуации, которые могут запустить изменения в организме.
Третий — наследственность. Как пояснила маммолог, можно сдать анализ на мутацию генов, которые отвечают за противоопухолевый белок.
"Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает и этого белка становится в два раза меньше. <…> Один путь — это удалять молочные железы. Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами", — пояснила Рожкова.
Врач добавила, что существуют показатели, на которые нельзя повлиять — пол, возраст, экология. Однако стоит помнить о вещах, изменить которые в наших силах.
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