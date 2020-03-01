Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

"Если мутации нет, этого белка вырабатывается достаточно и риск заболеть меньше. Если же мутация есть, то мы знаем, что ген имеет две копии, значит, одна копия не работает и этого белка становится в два раза меньше. <…> Один путь — это удалять молочные железы. Второй путь — проводить лечение лекарственными препаратами", — пояснила Рожкова.