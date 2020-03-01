В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов и гранатометов по поселку Донецкий самопровозглашенной Украинские силовики открыли огонь из минометов и гранатометов по поселку Донецкий самопровозглашенной Луганской народной республики , заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об отсутствии обстрелов 29 февраля со стороны ВС Украины.

"В 07.50 (совпадает с мск.) с направления Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.) боевики 93 бригады Вооруженных формирований Украины вели огонь в направлении поселка Донецкий", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что огонь велся из минометов калибра 120 миллиметра и противотанкового гранатомета. По данным Народной милиции, по территории ЛНР украинские силовики выпустили 10 мин и 15 снарядов.

"Вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения", - прокомментировал Осадчий.