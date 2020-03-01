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В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе
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РИА Новости

В ЛНР заявили о минометном обстреле поселка в Донбассе

13:37 01.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОкно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Окно жилого дома, разбитое осколком снаряда, в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из минометов и гранатометов по поселку Донецкий самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило об отсутствии обстрелов 29 февраля со стороны ВС Украины.
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"В 07.50 (совпадает с мск.) с направления Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.) боевики 93 бригады Вооруженных формирований Украины вели огонь в направлении поселка Донецкий", - сообщил Осадчий.
Он уточнил, что огонь велся из минометов калибра 120 миллиметра и противотанкового гранатомета. По данным Народной милиции, по территории ЛНР украинские силовики выпустили 10 мин и 15 снарядов.
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"Вооруженные формирования Украины предприняли очередную попытку по дестабилизации обстановки вдоль линии соприкосновения", - прокомментировал Осадчий.
По его словам, в результате обстрелов поврежден жилой дом и несколько хозяйственных построек. "Также в результате обстрела повреждена линия электропередачи по улице Лесная, в связи с чем часть населенного пункта осталась без электроснабжения", - уточнил представитель Народной милиции ЛНР.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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