Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы

"Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины - наверное, украинцев объявят "гражданами мира", чтобы быть поближе к Европе и США. А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всн самое дорогое и ценное?... И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне - братский народ, то... "Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!" - отметила она.