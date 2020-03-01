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2020-03-01T13:34+0300
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Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы
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РИА Новости

Поклонская прокомментировала отказ Украины праздновать День Победы

13:34 01.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Наталья Поклонская. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Украинское руководство, заявляя о том, что страна не будет праздновать День Победы, рушит фундамент, на котором всегда стояла страна, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил в интервью телеканалу "Украина 24", что Киев не собирается устраивать торжества 9 мая.
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"Там хотят стереть память о наших дедушках и бабушках, которые погибли, сражаясь с фашистами... Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины. Опомнитесь! Украина другая", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По мнению Поклонской, если сегодня предоставить выбор украинцам, какой паспорт им получать, многие сразу выберут заграничный, поскольку обычный паспорт гражданина Украины "не сулит ничего хорошего" да и не имеет ничего общего с настоящей Украиной - "это путь к саморазрушению".
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"Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины - наверное, украинцев объявят "гражданами мира", чтобы быть поближе к Европе и США. А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всн самое дорогое и ценное?... И не надо ходить на парады Победы... Ведь это же не по фэншую нового государства! А если кто-то посмеет сказать, что украинцы и россияне - братский народ, то... "Не смейте так говорить! Это госизмена! Вы предатель!" - отметила она.
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Вадим ПристайкоНаталья ПоклонскаяДень ПобедыГосдума РФЕвропаСШАУкраинаВ мире
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