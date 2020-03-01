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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T13:50+0300
https://ria.ru/20200301/1565978897.html
В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией
https://cdn23.img.ria.ru/images/147409/57/1474095763_0:87:5760:3327_1036x0_80_0_0_ad7017a20d48bbb2dda4ed2ef686d9ae.jpg
РИА Новости

В Турции заявили, что не преследуют цель противостояния с Россией

13:33 01.03.2020 (обновлено: 13:50 01.03.2020)
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© AP Photo / Ali UnalГлава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
© AP Photo / Ali Unal
Глава Генштаба Турции генерал Хулуси Акар
АНКАРА, 1 мар - РИА Новости. Турция, которая проводит на северо-западе Сирии операцию "Щит весны", не преследует цель вооруженного противостояния с Россией, заявил глава минобороны республики Хулуси Акар.
По его словам, в ответ на удар по позициям турецких военных, "унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации, на северо-западе Сирии проводится операции "Щит весны". "Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии", - цитирует Акара агентство Anadolu.
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Он отметил, что задача турецких военных – противостояние силам президента Сирии Башара Асада, а также "устранение радикализации и предотвращение миграции".
По его словам, с начала операции уничтожены один беспилотник, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, три системы ПВО, нейтрализованы 2212 сирийских военнослужащих.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы "Хайят Тахрир аш-Шам"* (запрещена в РФ - ред.) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военнослужащих армии Турции, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что авиация ВКС РФ в этом районе не применялась.
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Президент Турции Реджеп Эрдоган после атаки созвал совещание по безопасности. Совет НАТО в пятницу провел консультации по ситуации в Сирии в ответ на соответствующую просьбу Анкары. В госдепе США сообщили РИА Новости, что поддерживают Турцию как своего союзника по НАТО и "рассматривают варианты, как наилучшим образом поддержать Турцию в этом кризисе".
Охрана посольства РФ в Турции, в адрес которого ранее поступали угрозы, с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
1020301036
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Обострение ситуации в ИдлибеХулуси АкарТурцияСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Турция провела операцию с применением новейшего ударного беспилотника. Дрон был задействован в Сирии против руководящего состава войск Асада." - Именно так и нужно бороться с антинародными режимами...
1 марта, 14:55
igor.guess
3010114
По оценкам независимых экспертов, турецкие ВС уже уничтожили около половины сирийских сил в районе Идлиба. Аричем бьют турки в основном по пророссийским сирийским силам, избегая атаковать проиранские группировки. Авиаудары наносятся с турецкой территории, то делает отражение их невозможным.
1 марта, 14:56
Анатолий Несмиян
401056
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