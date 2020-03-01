В Баку пять граждан Ирана поместили в карантин по коронавирусу

Меры против коронавируса в Азербайджане

Меры против коронавируса в Азербайджане

БАКУ, 1 мар – РИА Новости. Пять иранских граждан госпитализированы в Пять иранских граждан госпитализированы в Баку из-за подозрения на коронавирус , они находятся под наблюдением врачей, сообщает Sputnik Азербайджан

Ранее оперативный штаб по борьбе с вирусом, созданный при кабмине Азербайджана, сообщил о наличии троих зараженных COVID-19 в республике. Среди них гражданин России.

По данным агентства, иранские граждане остановились в отеле Holiday İnn Baku, их поместили в больницу, где они находятся под наблюдением врачей.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана агентству уточнили, что госпитализированные находятся в инфекционном отделе Клинического медицинского центра №1 в Баку.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.