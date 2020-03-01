Пострадавшего в ДТП в Ульяновской области мальчика отправили в Москву

На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской области На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020

САМАРА, 1 мар - РИА Новости. Мальчика, которому ульяновские врачи пришили кисть руки после ДТП с автобусом в Мальчика, которому ульяновские врачи пришили кисть руки после ДТП с автобусом в Ульяновской области , отправили на реабилитацию в медцентр в Москву , сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора региона.

Автобус в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. По информации областной прокуратуры, после ДТП были госпитализированы один взрослый и пять детей, один из мальчиков находился в тяжелом состоянии, ему оторвало кисть руки, которую пришили врачи. По уточненным данным экстренных служб региона, всего в аварии пострадали 15 человек, в том числе 12 детей.

Ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал, что мальчика, которому пришили кисть руки, после стабилизации состояния вместе с семьей направят в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии.

"Они уехали сегодня утром в Москву на реабилитацию, так как состояние позволяет", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что все расходы по реабилитации мальчика берут на себя власти региона.

После аварии следователи возбудили уголовное дело, ход которого поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В регионе по поручению Морозова также создан оперативный штаб, комиссия выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей. По данным правительства области, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.