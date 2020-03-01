"Россия Сегодня" обратится в ООН из-за ситуации с Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. МИА "Россия сегодня" обращается в ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО в связи с ситуацией вокруг Sputnik Турция.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.
"В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации - ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция", - заявили в пресс-службе агентства.