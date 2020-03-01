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Sputnik Турция вновь получает угрозы на страницах в соцсетях
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РИА Новости

Sputnik Турция вновь получает угрозы на страницах в соцсетях

13:09 01.03.2020 (обновлено: 13:21 01.03.2020)
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© SputnikSputnik Turkiye
Sputnik Turkiye
© Sputnik
Sputnik Turkiye. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Редакция агентства Sputnik Турция продолжает получать угрозы на своих страницах в соцсетях, после того как неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам агентства в Анкаре и обвинили их в предательстве Родины, сообщает пресс-служба агентства в Telegram-канале.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться. МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
12:44
МИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik
"Редакция Sputnik Турция продолжает получать угрозы на своих страницах в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Сайт Sputnik Турция ранее пояснил, что в квартиры их сотрудников попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Они пытались выломать двери. Нападавшие скрылись до прибытия полиции, никто не пострадал.
Sputnik Турция
13:05
Информационное агентство Sputnik Турция
2110182
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