Sputnik Турция вновь получает угрозы на страницах в соцсетях

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Редакция агентства Sputnik Турция продолжает получать угрозы на своих страницах в соцсетях, после того как неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам агентства в Анкаре и обвинили их в предательстве Родины, сообщает пресс-служба агентства в Telegram-канале.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться. МИД РФ призвал власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего.
"Редакция Sputnik Турция продолжает получать угрозы на своих страницах в социальных сетях", - говорится в сообщении.
Сайт Sputnik Турция ранее пояснил, что в квартиры их сотрудников попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Они пытались выломать двери. Нападавшие скрылись до прибытия полиции, никто не пострадал.