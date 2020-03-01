Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Полиция Анкары задержала троих сотрудников Sputnik Турция, на квартиры которых накануне было совершено нападение, Полиция Анкары задержала троих сотрудниковна квартиры которых накануне было совершено нападение, передает агентство со ссылкой на источники.

"Источники в Палате адвокатов Анкары, а также близкие сотрудников Sputnik, на дома которых было совершено нападение, сообщили Sputnik, что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью", — уточнили в Sputnik Турция.

По данным местных СМИ, журналистов задержали в связи с публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции". Перед этим они были на допросе в прокуратуре.

Как рассказал сосед одного из задержанных, у них изъяли мобильные телефоны, но представители полиции района Каваклыдере в турецкой столице эту информацию не подтвердили.

Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию для дачи показаний. С тех пор на связь они не выходили. Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RTсообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию для дачи показаний. С тех пор на связь они не выходили.

"В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция. <...> Считаем грубейшим нарушением свободы слова, преследованием людей за честное выполнение своей работы, требуем обеспечить безопасность и немедленно освободить наших сотрудников", — заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".

В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.