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Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре
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РИА Новости

Сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре

13:07 01.03.2020 (обновлено: 13:59 01.03.2020)
20052
© AFP 2020 / Adem AltanСотрудники полиции у здания российского посольства в Анкаре, Турция. 28 февраля 2020
Сотрудники полиции у здания российского посольства в Анкаре, Турция. 28 февраля 2020
© AFP 2020 / Adem Altan
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Полиция Анкары задержала троих сотрудников Sputnik Турция, на квартиры которых накануне было совершено нападение, передает агентство со ссылкой на источники.

"Источники в Палате адвокатов Анкары, а также близкие сотрудников Sputnik, на дома которых было совершено нападение, сообщили Sputnik, что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью", — уточнили в Sputnik Турция.

По данным местных СМИ, журналистов задержали в связи с публикацией на сайте агентства статьи "Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции". Перед этим они были на допросе в прокуратуре.
Как рассказал сосед одного из задержанных, у них изъяли мобильные телефоны, но представители полиции района Каваклыдере в турецкой столице эту информацию не подтвердили.
Здание Министерства иностранных дел в Москве
13:00
В МИД рассказали подробности о ситуации с сотрудниками Sputnik Турция
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры сотрудников Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. После того как злоумышленники скрылись, журналисты обратились в полицию для дачи показаний. С тех пор на связь они не выходили.
"В настоящее время мы обращаемся в международные правозащитные и журналистские организации — ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международную Федерацию журналистов с требованием обратить самое пристальное внимание на ситуацию вокруг Sputnik Турция. <...> Считаем грубейшим нарушением свободы слова, преследованием людей за честное выполнение своей работы, требуем обеспечить безопасность и немедленно освободить наших сотрудников", — заявили в пресс-службе МИА "Россия сегодня".
В российском МИД призвали турецкие власти вмешаться в ситуацию и содействовать в выяснении всех обстоятельств произошедшего.
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
11:37
В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции

Акция у российского генконсульства в Стамбуле

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.
Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.
Беженец и сотрудники греческой полиции на КПП Пазаркуле (Pazarkule) на границе Турции и Греции
08:00
Турция грозит Европе ордой мигрантов, чтобы та "повлияла на Россию"
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Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияSputnikРоссия сегодняМаргарита СимоньянРоссияВ мире
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Эрдоган мстит за Сирию, султан-слабак)
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SPSergey Petrov
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Сколько вы лично утираетесь ваши трудности .. Россия не утиралась и не собирается этого делать
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Сила В Правде
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