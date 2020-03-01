"Россия Сегодня" требует обеспечить безопасность сотрудников в Турции

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. МИА "Россия Сегодня" требует обеспечить безопасность сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре.
Накануне в квартиры сотрудников Sputnik Турция, являющихся гражданами Турции, ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандирующие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По сообщению МИД РФ, с вечера журналисты находятся в силовых структурах Турции, до сих пор с ними не удаётся установить связь.
"Считаем грубейшим нарушением свободы слова, преследованием людей за честное выполнение своей работы, требуем обеспечить безопасность и немедленно освободить наших сотрудников", - говорится в заявлении пресс-службы МИА "Россия Сегодня".