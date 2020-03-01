Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП в Ульяновской области

Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020

© Фото : МЧС России Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование аварии в Ульяновской области , в которой пострадали несовершеннолетние, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Автобус, принадлежащий футбольному клубу "Нефтяник" из Новоспасского района Ульяновской области, в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. По данным правительства региона, в результате ДТП пострадали десять человек, в том числе девять детей. По информации областной прокуратуры, были госпитализированы один взрослый и пять детей, один из мальчиков в тяжелом состоянии, ему оторвало кисть руки.

Подчеркивается, что продолжается расследование уголовного дела по факту ДТП (ч. 1 ст. 264 УК РФ), возбужденного изначально полицией и по инициативе регионального СК России принятого к своему производству.

"Глава ведомства дал указание руководству территориального следственного управления подробно доложить о первоначально проведенных следственных действиях. Дальнейший ход расследования уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина поставлен на контроль в центральном аппарате СК России", - сказала Петренко.

Она добавила, что Бастрыкин поручил Следственному комитету региона "тщательнейшим образом установить все обстоятельства произошедшего". Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, изъяли документацию.

"Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. Проводятся иные следственные действия", - добавила Петренко.

Губернатор региона Сергей Морозов ранее сообщил, что пострадавшему мальчику уже пришили оторванную кисть руки. По его словам, еще двое госпитализированных детей находятся в удовлетворительном состоянии. По поручению Морозова создан оперативный штаб, комиссия выясняет все обстоятельства ДТП, в том числе будет проверено соблюдение правил перевозки детей. По данным правительства региона, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет.