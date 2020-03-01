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В МИД рассказали подробности о ситуации с сотрудниками Sputnik Турция
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РИА Новости

В МИД рассказали подробности о ситуации с сотрудниками Sputnik Турция

13:00 01.03.2020 (обновлено: 13:01 01.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел в Москве
Здание Министерства иностранных дел в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники Sputnik Турция, на дома которых были совершены нападения в Анкаре в субботу вечером, по имеющейся информации, с вечера находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается установить связь, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться в дома к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
Студия информационного агентства и радио Sputnik
13:00
"Россия Сегодня" требует обеспечить безопасность сотрудников в Турции
"Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - отметили в МИД РФ.
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