В МИД рассказали подробности о ситуации с сотрудниками Sputnik Турция

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сотрудники Sputnik Турция, на дома которых были совершены нападения в Анкаре в субботу вечером, по имеющейся информации, с вечера находятся в силовых структурах Турции, с ними не удается установить связь, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться в дома к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
"Журналистов запугивали физической расправой, требовали прекратить профессиональную деятельность. По имеющейся информации, со вчерашнего вечера потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь", - отметили в МИД РФ.