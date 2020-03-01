В МИД рассказали подробности о ситуации с сотрудниками Sputnik Турция

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться в дома к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.