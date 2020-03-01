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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-01T17:32+0300
https://ria.ru/20200301/1565951725.html
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/13/1556881346_0:11:1200:686_1036x0_80_0_0_e994aa88cbe6053c08010229efd83f5c.jpg
РИА Новости

В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

12:52 01.03.2020 (обновлено: 17:32 01.03.2020)
71427
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики Су-24
Фронтовые бомбардировщики Су-24
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Фронтовые бомбардировщики Су-24. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны назвало фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС в Идлибе.
Российская авиация выполняет задачи в Сирии в обычном режиме.
Ранее в Сети появились сообщения, что в небе над зоной деэскалации подбили российский военный самолет. Чуть позже появились сведения о том, что Су принадлежит сирийским ВВС. В частности, были опубликованы видео, на которых виден падающий летательный аппарат.
Сирийское государственное агентство САНА, в свою очередь, сообщило, что над городом Саракеб в провинции Идлиб сбили не самолет, а турецкий беспилотник.

Ситуация на севере Сирии

Неделю назад протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские бомбардировщики нанесли по ним удар. Это дало сирийцам возможность отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, погибли двое военных.
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Кризис обострился 27 февраля, когда боевики начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате обстрела погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться.
Первого марта Анкара объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом.
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Обсудить 18
Обострение ситуации в ИдлибеВоздушно-космические силы РоссииИдлиб (мухафаза)Су-24СирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Позже подтвердят сбитый самолёт как обычно...
1 марта, 14:47
SSch.shurikov
36001262
Это был турецкий бпла. Сбит Сирийскими ПВО
1 марта, 13:37
patrick bateman
5620007
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