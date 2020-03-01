В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Минобороны назвало фейком информацию о поражении самолета Су-24 ВКС в Идлибе

Российская авиация выполняет задачи в Сирии в обычном режиме.

Ранее в Сети появились сообщения, что в небе над зоной деэскалации подбили российский военный самолет. Чуть позже появились сведения о том, что Су принадлежит сирийским ВВС. В частности, были опубликованы видео, на которых виден падающий летательный аппарат.

Сирийское государственное агентство САНА , в свою очередь, сообщило, что над городом Саракеб в провинции Идлиб сбили не самолет, а турецкий беспилотник.

Ситуация на севере Сирии

Неделю назад протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба. Российские бомбардировщики нанесли по ним удар. Это дало сирийцам возможность отбить все атаки. По данным Минобороны Турции, погибли двое военных.

Кризис обострился 27 февраля, когда боевики начали наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. В результате обстрела погибли 36 турецких военных, которые не должны были там находиться.