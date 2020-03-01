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Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян
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РИА Новости

Японская журналистка восхитилась гостеприимством россиян

13:30 01.03.2020 (обновлено: 15:46 01.03.2020)
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© Depositphotos / belchonockОтварной картофель
Отварной картофель
© Depositphotos / belchonock
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Японская журналистка Кеко Огино в статье для издания Асахи симбун рассказала, что ее поразило, с какой простотой русские принимают гостей.
Она отметила щедрость русских домохозяек. Журналистка призналась, что получила культурный шок от того, что они продолжают себя вести естественно с гостями. Даже если приходишь без приглашения, то о тебе позаботятся.
Огино считает, что такой обычай принимать гостей появился еще в советские времена. Журналистка предположила, что раньше люди не могли позволить себе походы в рестораны, — это и стало причиной частого приема гостей. Кроме того, отметила она, на это повлияли и длинные российские зимы.
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Ее удивило, что закуска на больших тарелках появляется быстро, а посуда для сервировки стола — повседневная. Блюда, по словам Огино, готовятся искусно с использованием консервированных продуктов. Обычно к столу подают холодные и горячие блюда, свежие овощи в виде нарезки или салатов вместе с зеленью, солью, маслом или майонезом. Также часто есть колбаса и ветчина, сыр, соленья, которые едят с черным хлебом, и селедка. Суп обычно едят в обед, а основные блюда — горячие. Мясо, как она отметила, просто посыпают солью или готовят в панировке. Сложные блюда на столе встречаются редко, но некоторые готовят бефстроганов или голубцы.
Из алкогольных напитков россияне любят вино и шампанское, а также водку, а из неалкогольных — компот. Журналистка отметила, что везде блюда приблизительно одинаковы, однако можно встретить и что-то из местной кухни.
Оставшуюся после застолья еду, как пояснила Огино, нередко отдают в подарок. Журналистка подчеркнула, что для "щедрых и добродушных россиян" характерно дарить подарки в дорогу. Она отметила, что они вселяют "чувство комфорта и духовного богатства".
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