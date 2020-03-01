Участников погрома на рынке в Харькове отправили под домашний арест

КИЕВ, 1 мар - РИА Новости. Киевский районный суд Киевский районный суд Харькова отправил под домашний арест некоторых участников столкновений, которые произошли в Харькове на рынке "Барабашово" 27 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

В четверг пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области сообщила, что столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на рынке "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ. По предварительным данным полиции, в столкновениях принимали участие более 100 человек, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции.

"Заседание состоялось 29 февраля. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу всех подозреваемых в массовых беспорядках на рынке "Барабашово" 27 февраля, но суд успел рассмотреть ходатайство о части подозреваемых и не удовлетворил его", - рассказали агентству "Укринформ" в пресс-службе суда.

Собеседник агентства уточнил, что подозреваемые будут находиться под домашним арестом с 22.00 до 06.00 (23.00-07.00 мск.) Дата избрания меры пресечения остальным участникам столкновений будет назначена позже.