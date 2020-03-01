МИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва призвала власти Турции вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik Турция, обеспечить безопасности российских СМИ, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.
"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападение на сотрудников Sputnik Турция и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.