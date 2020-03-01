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МИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik
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РИА Новости

МИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik

12:44 01.03.2020 (обновлено: 14:16 01.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Москва призвала власти Турции вмешаться в ситуацию с нападением на сотрудников Sputnik Турция, обеспечить безопасности российских СМИ, говорится в сообщении министерства иностранных дел России.
По данным МИД РФ, в квартиры сотрудников Sputnik Турция - турецких граждан - ворвались агрессивно настроенные митингующие, скандировавшие угрожающие лозунги. Журналистов запугивали физической расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. По информации министерства, с вечера субботы потерпевшие находятся в силовых структурах Турции. Ситуация осложняется тем, что с ними не удается установить связь.
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
12:38
В СЖР назвали "прямой атакой" нападение на сотрудников Sputnik Турция
"Призываем турецкие власти вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность представителям российских СМИ и содействовать в прояснении всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что нападение на сотрудников Sputnik Турция и их задержание является грубейшим нарушением прав журналистов.
Заседание Совета Федерации РФ
12:07
Сенаторы отреагировали на ситуацию с журналистами Sputnik Турция
2420050
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Телеканал RTSputnikРоссия сегодняМаргарита СимоньянТурцияНападение на сотрудников Sputnik ТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
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