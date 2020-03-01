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Начался полуфинал "Лидеров России" по специализации "Здравоохранение"
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РИА Новости

Начался полуфинал "Лидеров России" по специализации "Здравоохранение"

12:41 01.03.2020
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© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"Участники полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение" в Москве
Участники полуфинала конкурса Лидеры России 2020 по специализации Здравоохранение в Москве
© Пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей"
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Церемония открытия полуфинала конкурса "Лидеры России – 2020" по специализации "Здравоохранение" прошла в столице.
Министр здравоохранения РФ, наставник специализации Михаил Мурашко в своем приветственном слове подчеркнул необходимость использования новейших технологий, а также отметил потребность в лидерах, способных отвечать на новые вызовы.
"На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль", – добавил он.
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В свою очередь Леонид Рошаль, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса "Лидеры России – 2020" отметил недостаток управленцев в отрасли.
"Современная ситуация требует от нас по-новому выстроить структуру управления здравоохранением. Нам необходимо содействовать развитию здравоохранения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Для этого нужны конкретные предложения, которые помогут выстроить структуру управления", – сказал он.
Алексей Комиссаров, руководитель конкурса "Лидеры России", генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" на церемонии открытия рассказал, что в этом году по специализации "Здравоохранение" на конкурс поступило 9745 заявок из всех регионов России. По итогам дистанционного этапа и контрольного тестирования в полуфинал конкурса вышли 237 участников из 54 регионов России: 101 человек представляет ЦФО, 39 – ПФО, 32 – СЗФО, 21 – ЮФО, по 16 полуфиналистов – УФО и СФО, 7 – ДФО, а также 5 – СКФО.

"В этом году в "Лидерах России" в дополнение к основному конкурсу мы запустили три отраслевые специализации ("Здравоохранение", "Наука" и "Финансы и технологии"), чтобы дать возможность профильным управленцам показать себя и внести свой вклад в развитие этих отраслей", – подчеркнул Комиссаров.

Среди полуфиналистов большинство в возрасте от 26 до 34 лет (87 конкурсантов), а также опытные участники в возрасте от 41 года до 50 лет (73 полуфиналиста). Самой молодой конкурсантке всего 19 лет.
Полуфинал специализации проходит 1–2 марта. Участники за два дня должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в финал. 3 марта конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые проведут министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль.
4 марта 100 лучших полуфиналистов смогут побороться за победу в финале специализации. 5 марта будут объявлены 30 победителей специализации, 10 из них поедут на суперфинал, который состоится 27–31 марта в Сочи.
Все победители специализации получат возможность поработать с уникальными наставниками, среди которых министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, ректор Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Петр Глыбочко и другие ведущие специалисты системы здравоохранения России.
Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
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"Лидеры России"Михаил МурашкоАлексей КомиссаровЛеонид РошальРоссияОбщество
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