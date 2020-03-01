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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-01T12:25+0300
https://ria.ru/20200301/1565932019.html
Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564581391_0:162:3220:1973_1036x0_80_0_0_a40535968740d96242a70c9431c74056.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 25 нарушений перемирия в Сирии

12:25 01.03.2020
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 25 нарушений, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – два, Алеппо – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Алеппо – восемь, Хама – один", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центром по примирению проведены четыре гуманитарные акции: в населенном пункте Хшам провинции Дейр-Эз-Зор, Хараб-Раш провинции Хасеке, Джуммик провинции Алеппо и Бир-Мустафа провинции Ракка выдано по 250 продовольственных наборов весом по 0,913 тонны.
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Война в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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