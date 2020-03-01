Эксперты оценили запуск Киевом вещания для неподконтрольных территорий

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. ДНР и Украина в первый день весны запускает телеканал, вещание которого планируется вести на неподконтрольные Киеву территории - ЛНР Крым . Насколько идея подобного телеканала может быть успешной и есть ли в нем реальная необходимость для жителей этих территорий - в материале РИА Новости.

Ранее заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук сообщил, что на базе телеканала UATV в 2020 году будет создан телеканал, вещание которого будет вестись исключительно на неподконтрольных Киеву территориях. В Киеве не уточняли, о каких именно территориях идет речь, но "неподконтрольными" в Киеве называют территории в Донбассе - самопровозглашенные ЛНР и ДНР, а также Крым, который воссоединился с РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России.

Как отмечал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, создаваемый украинский телеканал будет вещать на двух языках - украинском и русском, запуск запланирован на 1 марта 2020 года.

Безуспешность неизбежна?

По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, вряд ли идея создания украинского телеканала, вещающего исключительно на неподконтрольных Киеву территориях, окажется успешной. При этом эксперты отмечают, что идея создания подобного телеканала не является чем-то новым, а предыдущие попытки также не имели успеха.

"В общем, вполне логичная история. Не первая попытка, действительно. Но, как мне представляется, все это так или иначе создается для того, чтобы объяснить внешним спонсорам необходимость выделения некого количества денег, которое потом успешно разворовывается. По крайней мере, в сегодняшней украинской действительности дела обстоят именно так. Раз уж такой подход, то никакого идеологического эффекта подобные вещи не будут иметь", - считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Схожую точку зрения выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

"Канал UA Today, который создавался как аналог российского RT, приказал долго жить. Был непопулярным, даже в Youtube он не набирал большого количества просмотров и прекратил существование после отказа в финансировании. Практически точно так же прекратил свое существование канал для крымских татар на территории российского Крыма – ATR. Я думаю, что этот канал ждет подобного рода судьба", - сказал Безпалько.

По словам замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, идея телеканала на базе UATV будет совершенно бесполезной. Эксперт отметил, что для успешной раскрутки подобного рода СМИ, необходим "стержень" и правда, которую можно предложить аудитории.

"А какую правду будет показывать Киев? Про то, что устроит карательную экспедицию? Про то, что всех заставят учить украинский язык? Кому это надо? Понимаете, такие ресурсы информационные мощные обычно основываются на какой-то очень серьезной идее, которая правдива, вызывает интерес. Что они (в Киеве) могут предложить? Войну? Поэтому (это) бессмысленно совершенно. Это не первая попытка. Они так думали и про Крым сделать. Они почему-то думают, что люди нажмут кнопку и решат смотреть. Это глупость", - подчеркнул Суздальцев. По его словам, глупо полагать, что Киев запуском телеканала сможет "перетянуть" на себя зрителей неподконтрольных территорий.

Ранее Украина уже предпринимала попытки реализовать проекты зарубежного вещания на русском языке, в том числе, для жителей Крыма. Верховная рада Украины 8 декабря 2015 года приняла закон "О системе иновещания Украины". Закон предусматривал создание телеканала UATV, который начал вещание 1 октября 2015 года. Канал вещал почти на 20 стран, в том числе США, Белоруссию и Японию, на украинском, русском, английском, арабском и крымско-татарском языках. Однако в январе UATV, на базе которого создается телеканал для неподконтрольных территорий, сообщил о прекращении работы англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

Кроме этого, ранее вещание на Крым осуществлял региональный частный телеканал ATR. Он прекратил вещание в Крыму 1 апреля 2015 года, не пройдя перерегистрацию согласно российскому законодательству, после чего, выступая в качестве оппозиционного к крымской власти, возобновил вещание на Украине. При этом ранее сообщалось, что телеканалу заблокировали государственное финансирование в размере 50 миллионов гривен на этот год. В результате телеканал прекратил привычное вещание и запустил марафон по сбору средств. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости обеспечить вещание украинских каналов в Крыму, а также заверил, что приостановленная трансляция ATR продолжится.

При этом опрошенные РИА Новости эксперты сходятся во мнении, что цель создания нового телеканала - попытка переключить внимание жителей неподконтрольных территорий на Киев и "промыть им сознание".

"Идея создания канала совершенно очевидная – это попытка "промыть" сознание жителям Донбасса через самый удобный из информационных инструментов - через телевизор. Но я думаю, что до тех пор, пока, скажем, будут обстреливать из 152-миллиметровых орудий (Донбасс) параллельно с вещанием этого телеканала, это будет совершенно неэффективно. Потому что вещать о том, как прекрасна Украина, и при этом посылать снаряды на головы мирных граждан, наверное, это не самое лучшее сочетание", - пояснил Безпалько.

По словам Суздальцева, попытки переключить на себя внимание жителей неподконтрольных территорий в телевизионном плане - "подвиги, которые остаются в веках, потому что люди, когда у них сформировались взгляды, смотрят только свои источники информации".

Средства разворуют?

По мнению экспертов, средства, которые власти Украины планируют выделить на финансирование телеканала, до цели не дойдут. Как сказал РИА Новости Суздальцев, скорее всего, часть денег просто украдут.

С ним согласен и Безпалько. "Деньги успешно освоят, выплатят себе премии, зарплаты, социальные пособия, отчитаются о том, что они успешно оказывают пропагандистское влияние на жителей Донбасса. После чего через какое-то время канал закроется, и о нем все забудут. Но, может быть, через какое-то время кто-то выступит с аналогичной идеей, только уже в несколько другой упаковке", - сказал эксперт.

В свою очередь, Мартынов сказал, что нынешнее украинское государство является сплошными симулякрами (копиями, не имеющими оригинала в реальности – Прим. ред.) для объяснения разворовывания тех или иных денег.

Аналог проекта "Стена"

Эксперты также напомнили, что Украина ранее не только пыталась запустить вещание на неподконтрольных территориях, но и реализовывала другие проекты, которые должны были иметь под собой отчасти идеологическое влияние. В качестве примера такого проекта, который также не был успешным, они назвали "детище" бывшего украинского премьера Арсения Яценюка.

В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.

"Финансирование ("Стены") полностью разворовывалось. Эта "Стена" была совершенно коррупционным проектом от начала и до конца. Мы же не видим стену на границе России и Украины? Нет. А выделялось на это финансирование на уровне миллиарда долларов. Соответственно, они вчистую исчезли, были украдены, освоены. Кстати, удивительно, что никто не вспоминает об этом при новом президенте (Украины) и не возбуждает никаких уголовных дел. По крайней мере, таких громких сообщений в СМИ Украины на эту тему не слышно", - сказал Безпалько.

По мнению Мартынова, если бы украинские власти действительно быстро построили стену на границе с Россией, то это имело бы не только пропагандистский, но и какой-то физический эффект.

"Но это не про это. Украина не про то, чтобы что-то сделать реальное. Сегодняшняя Украина на протяжении многих лет, почти 30 лет, (это) про то, как объяснить разворовывание того, что осталось от советского периода, и разворовывания тех многомиллиардных внешних вливаний, которые по разным каналам поступали на эту территорию, начиная с госкредитов, заканчивая какими-то разными частными фондами, разнообразными западными донорскими фондами, которые регулярно "сгружают" на эту территорию если не миллиарды, то сотни миллионов", - добавил он.

Российский канал

В качестве примера успешного телеканала, вещающего на зарубежной территории, Суздальцев назвал RT. По его словам, первоначально телеканал вызвал интерес у иностранной аудитории, потому что стал необычным явлением. Кроме этого, как отметил Суздальцев, получатель информации в Европе живет в большом недоверии к собственным СМИ, поэтому RT стал для них альтернативой.

В свою очередь, Безпалько выразил разочарование тем, что у России нет телеканала, аналогичного тому, который Украина запускает для жителей неподконтрольных Киеву территорий.

"Плохо, что у России нет такого телеканала ни для Донбасса, ни для жителей Украины, жителей Белоруссии. Потому что радио Sputnik, которое существует, в Минске, например, не имеет радиовещания, только в интернете распространяется. На территории Украины тоже можно было бы организовать вещание из приграничных областей. Конечно, можно было бы и для Донбасса организовать вещание подобного рода СМИ, чтобы он чувствовал, что не брошен", - сказал эксперт.

Он отметил, что непонятно, почему подобного не происходит, так как территория, которую сейчас составляют Донецкая и Луганская народные республики, составляет примерно одну треть от Донецкой и Луганской областей в совокупности, и охватить их вещанием даже с территории России было бы совсем не сложно.