Путин призвал работать с партнерами для стабилизации энергорынков

В воскресенье он провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019. Президент подчеркнул, что текущий уровень цен на нефть для российской экономики является приемлемым, и обратил внимание на то, что возможности России для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике достаточны.