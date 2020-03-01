Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны

ВАТИКАН, 1 мар — РИА Новости, Сергей Старцев. Святой престол в понедельник открывает историкам и исследователям доступ к хранящимся в его архивах документам о противоречивом понтификате Пия XII (1939-1958 годы), связанном со Святой престол в понедельник открывает историкам и исследователям доступ к хранящимся в его архивах документам о противоречивом понтификате Пия XII (1939-1958 годы), связанном со Второй мировой войной

Решение об этом принял лично папа Римский Франциск , который объявил о нем ровно год назад по случаю 80-летия со дня избрания Эудженио Пачелли (мирское имя Пия XII) на Апостольский престол. Поясняя свой шаг, он подчеркнул, что годы понтификата Пия XII пришлись на "один из самых печальных и темных моментов ХХ века", связанных со Второй мировой войной. В этой связи папа Франциск указал, что фигура Пия XII стала предметом внимательного изучения со стороны многих историков, вызвав при этом дискуссии и даже критику в адрес главы Римско-католической церкви.

Противоречивый понтификат

Решения Пачелли неоднократно подвергались серьезной критике со стороны авторитетных историков. Так, будучи государственным секретарем Ватикана, он активно содействовал заключению конкордата с нацистской Германией, который был подписан в июле 1933 года. Многие его действия после избрания на Апостольский престол также вызвали критические высказывания и публикации известных исследователей истории Второй мировой войны. В частности, понтифика обвиняли в том, что, публично призывая к миру, он так и не решился на прямое осуждение нацизма и не прервал отношения с режимами, которые были союзниками Гитлера.

Наиболее серьезные претензии историков к Пию XII связаны с его чрезвычайно сдержанной позицией в вопросе о нацистских преступлениях против человечности и геноциде евреев. Обвиняя понтифика в молчании и непротивлении зверствам нацистов, многие исследователи обращали особое внимание на трагические события октября 1943 года, когда немцы депортировали из Рима в концлагерь Освенцим более тысячи евреев столичного гетто. В то же время хорошо известны случаи, когда представители Римско-католической церкви участвовали в спасении евреев, укрывая их в храмах и монастырях.

После того как в 2009 году папа Бенедикт XVI решил активизировать процесс беатификации (причисления к лику блаженных) Пачелли, на Ватикан обрушилась новая волна критики, в том числе со стороны влиятельных международных еврейских организаций. В итоге в июне 2009 года постулатор Петер Гумпель, занимавшийся сбором всей информации о деяниях и добродетелях Пия XII, сообщил, что Бенедикт XVI не подпишет документы о его беатификации, поскольку находится под глубоким впечатлением от встреч с еврейскими представителями.

Еврейский вопрос

Несомненно, поиск в ватиканских архивах документов, связанных с Холокостом, станет одной из главных задач для будущих исследователей. Это косвенно признал архивариус и библиотекарь Святой Римской церкви кардинал Жозе Толентину ди Мендонса. Выступая на прошлой неделе в Ватикане на презентации инициативы по открытию архивов понтификата Пия XII, он отметил, что "драма еврейского вопроса и Шоа весьма сильно представлены" в документах, открытия которых ученые ждали долгие годы. Неслучайно первыми в архивы Ватикана будут допущены еврейские историки, которые еще в начале октября сделали официальные запросы на изучение этих материалов.

"Первыми посетителями 2 марта станут исследователи из Вашингтона, сотрудники Музея Холокоста. Затем прибудут евреи из Римской общины, потом — представители отдельных университетов. Есть большое число евреев, которые весьма в этом заинтересованы. Это очевидно. Так что нас ожидает полный работы, тяжелый год", — признался журналистам префект Апостольского (бывшего Секретного) архива Ватикана епископ Серджо Пагано.

Впрочем, вопрос о том, сможет ли открытие архивных материалов о понтификате Пия XII изменить мнение евреев о личности Пачелли, пока остается открытым. Год назад, когда было только объявлено о решении папы Франциска, главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи в беседе с РИА Новости однозначно отверг такую возможность.

"Мы, римские евреи, имеем свое мнение, которое основано на неоспоримых исторических фактах. Трудно представить себе, как можно изменить или переоценить эти реальные данные на основе каких-то документов. Мы также полагаем, что, если бы действительно существовали некие документы, означавшие революцию в данном вопросе, они бы уже были преданы огласке", — заявил тогда Ди Сеньи.

Судя по всему, в Ватикане прекрасно знают позицию многих еврейских историков и опасаются того, какие выводы они сделают из преданных гласности документов. Недаром Пагано прямо сказал, что "боится" скорого выхода в свет работ, в которых найдет свое выражение погоня за сенсационными фактами. "Существует желание некоторых малоподготовленных исследователей (а их всегда много) прийти в архив, чтобы сделать сенсацию и войти в историю. <…> Серьезный исследователь должен предполагать как минимум десятилетнюю работу", — указал глава Апостольского архива.

Церковь не боится истории

Объявляя в марте 2019 года о своем решении, папа Франциск подчеркнул: "Церковь не боится истории, наоборот, она любит ее и хотела бы любить еще больше и лучше, как она любит Бога! Поэтому с доверием к моим предшественникам открываю и доверяю исследователям это документальное наследие".

В течение года, прошедшего после принятия решения о снятии грифа секретности с архивных материалов, близкие к Святому престолу источники не раз указывали РИА Новости на то, что данный шаг папы Франциска вписывается в его курс на большую открытость церкви и признание ошибок, допущенных ранее некоторыми ее представителями.

Открытие архивных материалов об одном из самых противоречивых и сложных понтификатов ХХ века, безусловно, является смелым шагом. В то же время очевидно, что Святой престол таким образом надеется развеять наиболее мрачные мифы, связанные с фигурой Пия XII. "Мы работали, чтобы новые документы рассеяли дым", — заявил в этой связи Пагано. "Мы полагаем, что новые документы, которые открываются в различных архивах Святого престола, помогут лучше разъяснить и углубить контекст различных аспектов этого понтификата", — заметил он.

В свою очередь, кардинал Толентину ди Мендонса подчеркнул, что, давая возможность ученым работать со столь ценными документами, Ватикан следует многовековому принципу открытости по отношению ко всем исследователям вне зависимости от их идеологической, религиозной и национальной принадлежности.

Прелат указал, что речь идет о "решающем понтификате для истории Церкви и мира". По его мнению, особый интерес историков вызовет "военный период и тяжелое послевоенное время, связанное с противостоянием между двумя блоками". "Работа по изучению и анализу начинается сейчас, 2 марта, но надо иметь терпение дождаться результатов этой работы, которая будет длительной и сложной", — заявил архивариус.

Горы документов и реки денег

Работа допущенных в ватиканские архивы историков будет действительно сложной и кропотливой. Им предстоит перелопатить целые горы документов: открываются 120 архивных фондов с 20 тысячами папок. Исследователи получат доступ не только к Апостольскому архиву Ватикана, но и к хранилищам материалов Государственного секретариата (правительства) и ряда других ключевых ведомств Римской курии, в том числе конгрегаций доктрины веры, евангелизации народов и по делам Восточных церквей, а также многих нунциатур (посольств).

По словам Пагано, в настоящее время для работы с этими документами записались уже более 150 историков из разных стран. "Но мы можем допустить к архивным материалам не более 60 человек в день, включая исследователей, которые изучают другие эпохи, а не только понтификат Пия XII", — указал префект. Во всех же архивах Святого престола одновременно смогут заниматься изучением документов не более 120 человек.

Однако и теперь останутся материалы, которые в соответствии с действующим законодательством Ватикана по-прежнему будут недоступны простым смертным. Прежде всего речь идет об архивах конклава 1939 года, на котором Пачелли был избран папой Римским.