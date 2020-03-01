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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-01T12:17+0300
https://ria.ru/20200301/1565926425.html
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

12:17 01.03.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Более 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 807 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 239 человек (женщин – 72, детей – 122), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 568 человек (женщин – 170, детей – 290)", - сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.

Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали 2,2 гектара территории, уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
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