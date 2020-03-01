В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 807 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 239 человек (женщин – 72, детей – 122), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 568 человек (женщин – 170, детей – 290)", - сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.