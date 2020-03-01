Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T12:02+0300
https://ria.ru/20200301/1565913019.html
В СЖР прокомментировали нападение на сотрудников Sputnik Турция
https://cdn21.img.ria.ru/images/155274/14/1552741402_0:417:2900:2048_1036x0_80_0_0_0f2c1e05b777461cc0ea4928f9b3c702.jpg
РИА Новости

В СЖР прокомментировали нападение на сотрудников Sputnik Турция

12:00 01.03.2020 (обновлено: 12:02 01.03.2020)
3252
© SputnikSputnik Турция
Sputnik Турция
© Sputnik
МОСКВА 1 мар - РИА Новости. Попытка вторжения в дома сотрудников Sputnik Турция является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов, произошедшее требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, но непосредственного подключения МИД РФ, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
Олег Морозов во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter
11:37
В СФ пообещали ответ на преследование российских журналистов в Турции
"Произошедшее в Турции является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов, сотрудничающих со Sputnik. Это нападение требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, что, безусловно, последует, но непосредственного подключения МИД РФ и оказания максимально возможного воздействия на следственные органы Турецкой Республики с целью скорейшего выявления личностей нападавших, их задержания и получения гарантий того, что подобные провокации впредь не повторятся", - рассказал Шафир.
Также, по словам секретаря СЖР, необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как именно нападавшие получили информацию об адресах журналистов.
"Налицо целенаправленный "слив" персональных данных. Безопасность журналиста – одна из ключевых составляющих свободы слова и журналистики, и особенно остро этот вопрос стоит в той же Турции, в настоящее время лидирующей в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу. Наши коллеги, работающие в стране, должны иметь гарантии личной безопасности – в интересах как России, так и самой Турции", - добавил Шафир.
2910032
Обсудить 1
Нападение на сотрудников Sputnik ТурцияSputnik ТурцияТимур ШафирSputnikСоюз журналистов РоссииМаргарита СимоньянТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Камеры журналистов, установленные в зале Центра международной торговли на Красной Пресне, где пройдет большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
Свыше 20 российских СМИ вошли в объединение "Синдикат-100"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Флаг Ирана
В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил действия Турции в Сирии
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Лента новостейМолния