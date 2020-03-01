В СЖР прокомментировали нападение на сотрудников Sputnik Турция

МОСКВА 1 мар - РИА Новости. Попытка вторжения в дома сотрудников Sputnik Турция является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов, произошедшее требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, но непосредственного подключения МИД РФ, заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные в ночь с субботы на воскресенье пытались ворваться домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре и обвиняли их в том, что они "работают на русских". В воскресенье она сообщила, что уже 9 часов с журналистами, которые "обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов", не удается связаться.
"Произошедшее в Турции является прямой атакой и покушением на здоровье и жизнь журналистов, сотрудничающих со Sputnik. Это нападение требует не только осуждения со стороны журналистских и общественных организаций, что, безусловно, последует, но непосредственного подключения МИД РФ и оказания максимально возможного воздействия на следственные органы Турецкой Республики с целью скорейшего выявления личностей нападавших, их задержания и получения гарантий того, что подобные провокации впредь не повторятся", - рассказал Шафир.
Также, по словам секретаря СЖР, необходимо особое внимание уделить вопросу о том, как именно нападавшие получили информацию об адресах журналистов.
"Налицо целенаправленный "слив" персональных данных. Безопасность журналиста – одна из ключевых составляющих свободы слова и журналистики, и особенно остро этот вопрос стоит в той же Турции, в настоящее время лидирующей в статистике преследований, нападений и заключения журналистов под стражу. Наши коллеги, работающие в стране, должны иметь гарантии личной безопасности – в интересах как России, так и самой Турции", - добавил Шафир.