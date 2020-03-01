В МИД Ирана прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. США не имели права подписывать договор с радикальным движением "Талибан", определяя задачи на будущее Афганистана, заявило в воскресенье министерство иностранных дел Ирана.
"Иран считает действия США попыткой легитимизировать присутствие своих войск в Афганистане и не согласен с ними. У Америки нет правового основания для подписания договора о мире или определения задач на будущее Афганистана", - говорится в заявлении ведомства.
Тегеран считает, что договоренность о мире в Афганистане должна быть достигнута только посредством межафганских переговоров, гарантом которых, как и соглашений, может стать ООН.
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Также сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.
В тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство (Афганистана – ред.) и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" - одну тысячу пленных". Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что Кабул не брал на себя обязательств по освобождению пленных талибов, и "этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием".