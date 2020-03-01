В Таиланде болевший коронавирусом умер от полиорганной недостаточности

"Пациент скончался от полиорганной недостаточности, развившейся в результате тяжелой формы лихорадки денге и пневмонии, вызванной коронавирусом", - сообщил он журналистам в воскресенье на брифинге в Бангкоке.

"Первоначально больной поступил в частную клинику с тяжелой формой лихорадки денге. 5 февраля у него в организме был обнаружен коронавирус COVID19, и он был переведен в инфекционный центр министерства. Пациент находился в тяжелом состоянии из-за лихорадки денге, затем к ней добавилась тяжелая пневмония, вызванная коронавирусом", - рассказал директор департамента.

Ваттханайингчарен также сообщил, что пациент, гражданин Таиланда, который, как выяснилось, заразился коронавирусом от китайских туристов, с первого дня в инфекционном центре находился в отделении интенсивной терапии, в котором скончался более месяца спустя с момента госпитализации.

"Врачи делали все возможное, чтобы его спасти. Лечили от пневмонии и коронавируса, подключали к аппаратуре искусственного дыхания, пытались свести к минимуму ущерб организму от внутренних кровотечений, возникающих при тяжелых случаях лихорадки денге", - сказал он.

"Уже 16 февраля в организме больного не было коронавируса, его состояние немного улучшилось с критического до стабильно тяжелого, так как развитие пневмонии приостановилось. Однако вскоре состояние пациента снова резко ухудшилось, так как начался множественный отказ органов, то, что мы называем полиорганной недостаточностью. К сожалению, все усилия врачей оказались безрезультатными в этой ситуации, и пациент скончался", - сказал Ваттханайингчарен.