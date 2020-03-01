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2020-03-01T11:51+0300
https://ria.ru/20200301/1565905774.html
Путин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов
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РИА Новости

Путин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов

11:51 01.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с участием представителей кабмина и российских нефтегазовых компаний предложил обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.
В воскресенье он провёл совещание, центральной темой которого стала ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов", - заявил Путин, обращаясь к участникам совещания.
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Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьПравительство РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А нам то что от этого? Я ни копейки не получаю от наших углеводородов. Не интересно.
1 марта, 12:18
DIDenis Inkognito
2000302
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