Путин предложил обсудить балансировку глобального рынка углеводородов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с участием представителей кабмина и российских нефтегазовых компаний предложил обсудить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов.
В воскресенье он провёл совещание, центральной темой которого стала ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Хотел с вами встретиться, чтобы посоветоваться, послушать ваше мнение по поводу того, как нам нужно определить дальнейшие шаги по балансировке глобального рынка углеводородов", - заявил Путин, обращаясь к участникам совещания.