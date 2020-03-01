В Финляндии выявили два новых случая заражения коронавирусом

ХЕЛЬСИНКИ, 1 мар - РИА Новости. Два новых случая Два новых случая коронавируса зарегистрировано в Финляндии , сообщает в воскресенье Университетская больница Хельсинки (HUS).

"Больница подтвердила коронавирус (COVID-19) у двух лиц, контактировавших с человеком, у которого было подтверждено заражение в пятницу", - говорится в сообщении.

Инфекция зарегистрирована у человека пенсионного возраста и ребенка, оба вернулись домой, где находятся в изоляции и чувствуют себя хорошо, уточняется в сообщении.

Первый случай заражения у жителя Финляндии был зарегистрирован 26 февраля - заболела женщина трудоспособного возраста, она чувствует себя хорошо, сообщал Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). В пятницу сообщалось о втором случае COVID-19 в Финляндии, также у женщины трудоспособного возраста, вернувшейся из Италии.

Первый случай коронавируса в Финляндии в целом был подтвержден у гражданина Китая 24 января, отдыхающего в Лапландии, пациент выздоровел и вернулся в Китай.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.