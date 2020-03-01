Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

"В Китайской народной республике, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - заявил Путин в ходе совещания.