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Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков
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РИА Новости

Путин назвал прошедшую неделю худшей для глобальных рынков

11:43 01.03.2020 (обновлено: 14:06 01.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам в правительственном терминале аэропорта "Внуково". 1 марта 2020
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам в правительственном терминале аэропорта Внуково. 1 марта 2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам в правительственном терминале аэропорта "Внуково". 1 марта 2020
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье он провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
"В Китайской народной республике, которая первой столкнулась с распространением заболевания, индексы деловой активности, опубликованные в эту пятницу, опустились ниже минимальных значений глобального кризиса 2008 года. В свою очередь, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%. В этом плане прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года", - заявил Путин в ходе совещания.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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