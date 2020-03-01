Путин призвал готовиться к разным сценариям в ситуации с нефтью

"Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса, нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - заявил Путин.