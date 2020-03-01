Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-01T11:42+0300
https://ria.ru/20200301/1565897997.html
Путин призвал готовиться к разным сценариям в ситуации с нефтью
https://cdn23.img.ria.ru/images/154775/70/1547757037_0:214:3077:1945_1036x0_80_0_0_41f8edfbc422f91c172b2f10b8703333.jpg
РИА Новости

Путин призвал готовиться к разным сценариям в ситуации с нефтью

11:42 01.03.2020
2041
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОператор по добыче нефти
Оператор по добыче нефти
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Оператор по добыче нефти. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились на отметку 50 долларов за баррель, сложно делать прогнозы о долгосрочности этой тенденции к снижению, но России нужно быть готовой к разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье он провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
Коронавирус
25 февраля, 08:00
Китайский вирус грозит обрушить мощь США. А что с Россией?
"Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса, нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - заявил Путин.
1972107
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаЦены на нефтьВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Подростки во время потасовки во время старта продаж лимитированной коллекции кроссовок Adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
В центре Москвы произошла массовая драка из-за кроссовок
Московский Кремль
В России с 1 марта вступает в силу ряд законов
Певец Сергей Лазарев
Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу "Ну-ка, все вместе"
Истребители F-35A Lightning II
Илон Маск назвал "убийцу" американского истребителя F-35
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве
Бойфренд погибшей в московской бане прокомментировал случившееся
Лимоны
Врач развеял мифы о пользе воды с лимоном
Верующие в храме Христа Спасителя в Москве во время совершения богослужения с чином прощения патриархом Московским и всея Руси Кириллом
Россиянам рассказали, как правильно извиняться в Прощеное воскресенье
Вирус
Роспотребнадзор рассказал, что нужно делать для поддержания иммунитета
Местные жители пропускают колонну турецкой военной техники в провинции Идлиб, Сирия. 28 февраля 2020
Эрдоган призвал Путина "уйти с пути Турции" в Сирии
Фронтовые бомбардировщики Су-24
В Минобороны отреагировали на сообщения о сбитом Су-24 в Сирии
Богослужение в Покровском соборе Великого Новгорода
У кого можно не просить прощения перед Великим постом
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Дым над городом Серакиб в восточной части провинции Идлиб
Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Турцию вмешаться в ситуацию с сотрудниками Sputnik
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:28В Риме из-за коронавируса закрыли базилику с картинами Караваджо
21:21Путин подписал закон о порядке выплаты соцподдержки учителям в селах
21:18"Путин не любит неискренность": Киселев оценил действия Турции в Сирии
21:12Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
21:08Путин принял закон о повышении потолка штрафов по страхованию
20:59Луис Лакалье Поу вступил в должность президента Уругвая
20:52Путин подписал закон об отмене плановых проверок рыбопромысловых судов
20:47СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
20:31Россия ратифицировала договор с Сирией о защите корреспонденции
20:31Врач рассказала о поведении пациентки, сбежавшей из больницы в Крыму
20:23В Хьюстоне из-за коронавируса отменили энергетическую конференцию
20:23Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
20:18Археологи предполагают, что нашли саркофаг Ромула — основателя Рима
20:17В Греции зафиксировали более 5 тысяч попыток мигрантов перейти границу
20:12В Италии число жертв коронавируса возросло до 29 человек
20:10Путин отменил спецразрешения на автоперевозки опасных грузов
20:03В Совфеде прокомментировали расширение материнского капитала
20:03Путин одобрил упрощение въезда в Россию через дальневосточную границу
19:52На границе с Турцией мигрант ранил греческого полицейского
19:47Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Лента новостейМолния