Путин призвал готовиться к разным сценариям в ситуации с нефтью

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились на отметку 50 долларов за баррель, сложно делать прогнозы о долгосрочности этой тенденции к снижению, но России нужно быть готовой к разным сценариям, заявил президент РФ Владимир Путин.
В воскресенье он провёл совещание с представителями кабмина и ведущих российских нефтегазовых компаний, в рамках которого обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках на фоне распространения в мире коронавируса COVID-2019.
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"Закономерно, что на фоне проблем ведущих экономик мира, общего падения спроса, нефтяные котировки марки Brent к концу текущей недели опустились к отметке в 50 долларов за баррель. Напомню, что в начале года они находились на отметке 70 долларов за баррель. Конечно, сегодня трудно прогнозировать, насколько долгосрочной станет эта тенденция, но в любом случае нам важно быть готовыми к самым разным сценариям", - заявил Путин.