Министр сообщил о состоянии больного коронавирусом гражданина Армении

"Симптомов коронавируса у мужчины практически нет, хотя в первый день у него была температура 38 градусов… Нет симптомов и у его жены. Более того, у нее даже не обнаружен вирус", - сказал министр. По его словам, сейчас проводятся все работы по карантину.