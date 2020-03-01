В Крыму призвали норвежские власти перестать быть "марионетками"

"Вместо того чтобы здраво и спокойно воспринимать объективную информацию и давать собственную оценку, они опасаются, что норвежцы могут услышать из первых уст правду о крымских событиях и о том, что происходит на полуострове. К сожалению, норвежские власти пытаются оградить своих граждан от настоящей правды", — подчеркнул Гемпель.