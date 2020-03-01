В Крыму призвали норвежские власти перестать быть "марионетками"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал норвежские власти перестать быть "марионетками" в вопросах внешней политики, связанной с Крымом.
Ранее начальник управления международной деятельности Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Александр Мащенко заявил, что ему отказали в получении визы для посещения Норвегии, где планировалась конференция, посвященная полуострову. Норвежская сторона мотивировала свой отказ тем, что российский загранпаспорт Мащенко для Европейского союза является недействительным проездным документом, так как выдан в Крыму после его воссоединения с Россией. При этом Мащенко подчеркнул, что норвежское посольство предложило ему посетить Норвегию по украинскому биометрическому паспорту.
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"Другого, к сожалению, от властей Норвегии пока не приходится ожидать. Здесь просматриваются двойные стандарты. Властям Норвегии пора прекратить быть марионетками и заложниками США во внешней политике. Нельзя не видеть очевидного, что Крым вернулся в состав Российской Федерации прежде всего по волеизъявлению крымчан", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, норвежские власти опасаются проведения в своей стране конференции, посвященной Крыму.
"Вместо того чтобы здраво и спокойно воспринимать объективную информацию и давать собственную оценку, они опасаются, что норвежцы могут услышать из первых уст правду о крымских событиях и о том, что происходит на полуострове. К сожалению, норвежские власти пытаются оградить своих граждан от настоящей правды", — подчеркнул Гемпель.
Международная конференция "Крым в геополитической перспективе" состоится в конца марта в Осло. Ее организатор — общественная организация "Народная дипломатия — Норвегия".
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