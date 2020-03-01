Uzbekistan Airways приостановила полеты в Италию и Японию из-за вируса

ТАШКЕНТ, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 марта приостановила полеты в Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 марта приостановила полеты в Италию Японию из-за вспышки нового типа коронавируса в этих странах, сообщает в воскресенье пресс-служба авиаперевозчика.

Власти Узбекистана из-за распространения коронавируса с 1 февраля уже приостановили авиасообщение с Китаем, а с 1 марта - с Южной Кореей.

"Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщает о временном приостановлении регулярных авиарейсов в Токио и Рим с 1 Марта 2020 года в связи со вспышками коронавируса в Японии и Италии и в целях предотвращения распространения данного вируса на территории Узбекистана", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиаперевозчика.

В пресс-службе напомнили, что совместно с министерством здравоохранения Узбекистана на всех рейсах авиакомпании введены повышенные меры безопасности, в том числе проводятся санитарно-карантинные мероприятия и медико-санитарный контроль лиц, пересекающих государственную границу республики.

В воскресенье ночью чартерный рейс Uzbekistan Airways доставил из Сеула в Ташкент 251 пассажира, в том числе 27 граждан России. По данным Минздрава страны, 20 россиян помещены на 14-дневный карантин в санаторий в Чирчике (Ташкентская область), еще семеро граждан РФ, которые транзитом направляются в другие страны, находятся в карантинном помещении аэропорта столицы Узбекистана, а затем вылетят в пункт своего назначения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.