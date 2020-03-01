Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

"Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными", — заявил Путин на совещании с представителями правительства и ведущих нефтегазовых компаний.