В Южной Корее число зараженных коронавирусом достигло 3736 человек

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-man Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле

СЕУЛ, 1 мар - РИА Новости. Южная Корея с утра воскресенья зарегистрировала еще 210 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом общее число зараженных в стране выросло до 3736, погиб еще один человек сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Людям посоветовали в ближайшие дни не покидать свои дома.

По данным KCDC на 16.00 (10.00 мск) воскресенья, из числа новых случаев 136 обнаружены в городе Тэгу, еще 41 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи - из разных районов по всей стране. Скончались всего 18 человек, выздоровели 30 человек. Анализы еще 33 тысяч 360 человек в работе.

Как сообщил на брифинге замглавы KCDC Квон Чжун Ук, 18-м погибшим стал 83-летний мужчина из города Тэгу. У него имелись сопутствующие заболевания, в том числе перенесенный инсульт и гипертония.