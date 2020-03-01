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В России могут создать банк данных ведущих медицинских работников
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РИА Новости

В России могут создать банк данных ведущих медицинских работников

11:20 01.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк данных ведущих медицинских работников может быть создан в России по окончании конкурса "Лидеры России", заявил журналистам наставник специализации "Здравоохранение" конкурса, ‬президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
"Мне кажется, мы потом, после окончания, сделаем банк данных победителей и не победителей тоже, и организаторы на всех уровнях - главные врачи больниц, заместители главных врачей больниц, поликлиник и министерств различных - будут черпать свои кадровые нужды", - сказал‬ Рошаль.
Леонид Рошаль
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Полуфинал и финал конкурса управленцев "Лидеры России 2020" по специализации "Здравоохранение" проходит в московском Экспоцентре на Красной Пресне с 29 февраля по 5 марта.
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - флагманский проект открытой платформы "Россия - страна возможностей" и одноименной автономной некоммерческой организации. Финалисты конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей, а победители - возможность в течение года поработать с наставником из числа лучших руководителей в сфере бизнеса и государственного управления.
Цель специализации "Здравоохранение" - выявить наиболее перспективные кадры в рядах системы здравоохранения России. Сформировать состав государственного кадрового резерва для разных уровней должностей.‬
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"Лидеры России"ЭкспоцентрЗдоровье - ОбществоЛеонид РошальРоссияОбщество
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