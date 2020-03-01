В России могут создать банк данных ведущих медицинских работников

"Мне кажется, мы потом, после окончания, сделаем банк данных победителей и не победителей тоже, и организаторы на всех уровнях - главные врачи больниц, заместители главных врачей больниц, поликлиник и министерств различных - будут черпать свои кадровые нужды", - сказал‬ Рошаль.