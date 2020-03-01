Российский моряк, у которого случился инсульт, находится в Ушуае

"Сейчас сделают томографию и другие процедуры. Общее состояния стабильное", - сказал он.

Ранее чилийские и аргентинские военные помогли эвакуировать с рыболовецкого судна русского моряка. Он почувствовал головокружение, переходящее в слабость и отказ конечностей левой части тела, был обследован судовым врачом, который констатировал инсульт.

У Аргентины, которая ближе всего находится к Мальвинским островам, не оказалось в данный момент нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийским коллегам.