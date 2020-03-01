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Российский моряк, у которого случился инсульт, находится в Ушуае
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РИА Новости

Российский моряк, у которого случился инсульт, находится в Ушуае

11:01 01.03.2020
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© AP Photo / Alejandro MadrilПорт в городе Ушуая, Аргентина
Порт в городе Ушуая, Аргентина
© AP Photo / Alejandro Madril
Порт в городе Ушуая, Аргентина. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мар - РИА Новости. Русский моряк, у которого случился инсульт к югу от Мальвинских (Фолклендских островов), находится в больнице в Ушуае в Аргентине, сообщил РИА Новости глава фонда "Русский дом на краю света" и будущий почетный консул РФ Юрий Андрущак.
"Сейчас сделают томографию и другие процедуры. Общее состояния стабильное", - сказал он.
Ранее чилийские и аргентинские военные помогли эвакуировать с рыболовецкого судна русского моряка. Он почувствовал головокружение, переходящее в слабость и отказ конечностей левой части тела, был обследован судовым врачом, который констатировал инсульт.
У Аргентины, которая ближе всего находится к Мальвинским островам, не оказалось в данный момент нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийским коллегам.
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АргентинаРоссияФолклендские островаВ мире
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