В Ташкентской области 20 россиян попали в карантин по коронавирусу

Ранее представитель министерства транспорта Узбекистана сообщал РИА Новости, что правительственная комиссия приняла решение с 1 марта временно приостановить авиасообщение с Южной Кореей из-за активного распространения нового типа коронавируса в этой стране. Планируется, что "Узбекские авиалинии" организуют чартерные рейсы по эвакуации узбекистанских граждан из Сеула.

"Чартер прибыл сегодня в Ташкент в 2.40 (0.40 мск), на его борту - 251 пассажир, в том числе 27 граждан России, в том числе семеро транзитных пассажиров", - сказал представитель авиакомпании.

Представитель Минздрава республики уточнил, что 231 пассажир, в том числе 49 иностранных граждан, прибывших чартером в Ташкент, будут помещены на двухнедельный карантин в один из санаториев в городе Чирчик Ташкентской области.

Еще 22 транзитных пассажира будут временно изолированы в карантинное помещение, а затем вылетят в пункт своего назначения, пояснил представитель Минздрава.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.