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Ребенка, пострадавшего в ДТП под Ульяновском, могут перевезти в Москву
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РИА Новости

Ребенка, пострадавшего в ДТП под Ульяновском, могут перевезти в Москву

10:55 01.03.2020 (обновлено: 10:56 01.03.2020)
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© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской областиНа месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020
На месте ДТП с участием автобуса Хендай в Ульяновской области. 29 февраля 2020
© Фото : УГИБДД УМВД России по Ульяновской области
На месте ДТП с участием автобуса "Хендай" в Ульяновской области. 29 февраля 2020
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Двенадцать детей и трое взрослых пострадали, по уточненным данным, при опрокидывании заказного автобуса с командой детского футбольного клуба "Нефтяник" в Ульяновской области, одного ребенка планируется доставить в воскресенье самолетом в Москву, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Автобус в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее, по данным правительства региона, в результате ДТП пострадали десять человек, в том числе девять детей. По информации областной прокуратуры, из них были госпитализированы один взрослый и пять детей, один из мальчиков находился в тяжелом состоянии, ему оторвало кисть руки, которую пришили врачи.
Сотрудники МЧС на месте ДТП с участием автобуса в Ульяновской области. 29 февраля 2020
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"Пострадали 15 человек, в том числе 12 детей, из них пять детей госпитализированы в Детскую клиническую больницу Ульяновска", - сказал собеседник агентства.
По его словам, один ребенок находится в тяжелом состоянии. В воскресенье запланирована его доставка самолетом "Аэрофлота" в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.
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