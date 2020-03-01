Ребенка, пострадавшего в ДТП под Ульяновском, могут перевезти в Москву

Автобус в субботу утром съехал в кювет на трассе в Кузоватовском районе региона. Ранее, по данным правительства региона, в результате ДТП пострадали десять человек, в том числе девять детей. По информации областной прокуратуры, из них были госпитализированы один взрослый и пять детей, один из мальчиков находился в тяжелом состоянии, ему оторвало кисть руки, которую пришили врачи.