Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

"Вчера размещены министерством здравоохранения объяснения на предмет обследования по коронавирусу. И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники, или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения ... Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус", - сказал Мурашко журналистам.