Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
"Вчера размещены министерством здравоохранения объяснения на предмет обследования по коронавирусу. И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники, или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения ... Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус", - сказал Мурашко журналистам.
Министр здравоохранения подчеркнул, что проверку можно пройти в поликлинике через систему обследования на специализированных площадках.
"Это производится установленным порядком в рамках бесплатной медицинской помощи", - отметил Мурашко.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Число зараженных в материковом Китае превысило 79,8 тысячи человек, скончались 2870, излечились свыше 41,6 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 53 странах, число зараженных превысило 6 тысяч, скончались 86 человек.