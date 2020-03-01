В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра и гололедицы

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вторника желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что период действия предупреждения о ветре порывами до 15 метров в секунду в Москве и Подмосковье действует до девяти часов утра третьего марта, предупреждения о гололедице - с 21 часа второго марта до девяти часов утра третьего марта.