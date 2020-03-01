В Норвегии число заразившихся коронавирусом выросло до 15 человек

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Количество зараженных новым типом Количество зараженных новым типом коронавируса Норвегии достигло 15 человек, сообщает норвежский Институт национального здоровья.

Отмечается, что коронавирус в субботу был подтвержден еще у восьми человек, помимо семерых, у кого уже было диагностировано заболевание к пятнице. Трое зараженных являются сотрудниками больницы в столице страны Осло. По данным Института национального здоровья, все пациенты были заражены в очагах распространения вируса за границей.

О первом случае заражения коронавирусом в Норвегии стало известно в среду. Сообщалось, что пациентом является гражданин Норвегии, вернувшийся из Китая. Он был помещен на домашний карантин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.