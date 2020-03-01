Мастер из Ненецкого округа раскрыл секреты главного атрибута шаманов

НАРЬЯН-МАР, 1 мар - РИА Новости, Анастасия Яконюк. Мастер-самоучка из Мастер-самоучка из Нарьян-Мара Валерий Гудырев освоил ремесло изготовления бубнов из кожи оленей - такие шаманы обычно используют в своих обрядах. Почему уникальный сувенир начали покупать музыканты, йоги и даже программисты и как правильно выбрать бубен, чтобы жизнь наладилась, мастер рассказал корреспонденту РИА Новости.

Шаман Коля

"Колю - шамана нашего - помните?" - Валерий улыбается и напоминает. Это тот самый потомственный белый шаман из большеземельской тундры, прославившийся своими способностями прорицателя и целителя. Про его целительные способности сведений мало, а вот о том, как Коля приехал в заксобрание Петербурга, камлал и вызывал духов, а заодно вызвал шумный скандал в прессе, помнят многие.

Знаменитого друга-шамана Валерий ласково называет "Колёк" и рассказывает о нем как об обычном человеке со своими слабостями, но с необычными способностями. Говорит, ездили к нему в тундру высокопоставленные чиновники из Москвы, обходились почтительно, о чем просили - Колёк не рассказывал.

"В нем дар есть, это точно. Если человек ни во что не верит, с иронией к нему относится, Коля особо заморачиваться не будет. А вот если проникнется - выложится на все сто. Он видит человека насквозь, тонкий психолог", - уверяет Валерий.

Вот с Колька-то и началась в жизни водителя КАМАЗов Валерия Гудырева новая страница. Без бубна шаману Коле было не обойтись, вот только к главному своему инструменту он относился кое-как: то под дождем и снегом оставит, то на печку положит. Бубны выходили из строя, портились и приобретали вид, не вызывающий особого благоговения. Сначала Валерий взялся ремонтировать бубны для товарища, а потом решил попробовать сделать инструмент с нуля.

В чуме – сердце, в мастерской – душа

Своих гостей Валерий на снегоходе везет в чум, построенный километрах в пяти от города. Именно здесь начинается первая фаза производственного цикла. Мастер закупает оленьи шкуры – в прошлом году ему потребовалось 300 штук – и раскладывает на веревках между елками на просушку. Зимой шкуры хранятся сложенными в штабель над землей. А когда ото льда вскрывается озеро, он их замачивает, чтобы легче сошел ворс.

После того, как со шкуры соскребается шерсть, кожа становится тонкой и легкой, мастер складывает ее в пакет – сверток получается не больше мороженой курицы – и отправляет в морозилку в мастерской. На один большой бубен уходит целая оленья шкура – мастеру необходимо выбрать фрагмент кожи подходящей плотности, не изъеденный насекомыми, да еще бывает, что заказчики привередничают насчет цвета.

"Некоторые, особенно женщины, любят белый цвет кожи. А ведь у оленя, как правило, на коже есть узор – он бывает похож на карту местности, иногда можно разглядеть целую картину. Сам каркас делается из фанеры: нарезаются полоски, вымачиваются в кипятке, тогда их можно скручивать, как хочешь", - рассказывает Валерий.

По внешней стороне каркаса прикрепляются резонаторы, которые придают бубну сходство с лучистым солнцем, и уже потом мокрая кожа натягивается и прошивается с внутренней стороны. Внутри инструмента закрепляется удобная ручка, Валерий обращает внимание – по форме она напоминает "витрувианского человека" Да Винчи. К каждому бубну в комплекте изготавливается "камка" (от слова "камлать") – так ее называет шаман Коля. Это небольшая палочка с нежным мехом пыжика на конце.

"На новогодние праздники пришел заказ – 200 бубнов, пришлось в мастерской провести все время. Но сколько бубнов не сделай – все разные. У всех разный звук, разная тональность", - поясняет Валерий.

Код бубна

Он признается, что бубен – товар ходовой, правда, не каждый признается, что купил такой необычный инструмент - "боятся, что примут их за идиотов, мол, верят во всякую ахинею". А тем временем бубен – не просто красивый сувенир, оживляющий интерьер. У бубна есть магические свойства, уверен мастер.

"На звук бубна отзывается тело. Шаманы начинают медленно, слабо, тихо, потом звуки нарастают, этот ритм может вводить в транс. Это же не гвозди забивать. Бубен - это проводник в другие миры, куда направишь – туда и приведет. Шаманы им пользуются как проводником в мир духов, скажем так, это неосязаемо. С бубном много чего связано", - загадочно говорит Валерий.

В его телефоне – видеоприветы людей, к которым попали его бубны. Молодая женщина благодарит мастера и признается, что чувствует - приобрела хорошего друга. О другом покупателе рассказывает сам Валерий: "Был мужик один, все у него в жизни плохо, хоть вешайся - жена ушла, с работой беда и еще куча проблем. Так он бубен заказал, "побубнил" - и все наладилось".

Среди покупателей бубнов есть те, кто занимается йогой и духовными практиками. Открытием для самого Валерия стало то, что бубен стал хорошим подспорьем для программистов: "Что-то там с двоичным кодом связано, точно не скажу, но ко мне компьютерщики приезжали, говорили: если дело не идет, задача какая-то не решается, надо "побубнить" - и мысль приходит".

Валерий говорит, даже ученые пытались выяснить влияние звука бубна на человека, про связь с духами пока до конца не выяснено, но вот что в момент звучания ритма у человека учащается дыхание, сердцебиение, обостряется чувствительность и восприятие, что позволяет видеть невидимое и ощущать неощущаемое - факт.

Камертон для души

"Каждый хозяин ищет свой бубен, когда молчат – они безликие. Чтобы понять, какой твой, нужно взять в руки и постучать", - учит Валерий выбирать бубен. Одна из заказчиц мастера, Людмила, пошла еще дальше – она попросила Валерия присутствовать при процессе изготовления своего бубна, выбирать кожу, наблюдать за тем, как рождается ее инструмент.

"Я поеду на курсы по трансовым дыхательным крийям. Бубен нужен, чтобы входить в правильное состояние, в транс", - авторитетно рассказывает Людмила. Она верит, что бубен, как камертон, может настроить человека на нужный лад, причем "бубнить" нужно вдали от людей и городского шума, на природе. "Когда стучишь, надо расслабиться и ни о чем не думать, все придет само", - поясняет девушка и торопится в лес - "знакомиться" с новым приобретением.

А Валерий вспоминает, как оказался на выставке в московском "Экспоцентре" со своими бубнами. "Там был ажиотаж, люди выбирали со знанием дела - кому-то нужен звук позвонче, кому-то - поглуше. Когда молчат - они безликие. Я поначалу стеснялся "бубнить", потом стал стучать – народ набежал. Перестал - ушли люди, тут соседи запросили - бубни через каждые пять минут, как постучишь - так продажи растут", - смеется Валерий.