Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 54 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.