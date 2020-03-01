Силовики 22 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 мар - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 13 нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 54 мины калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения