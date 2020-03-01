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Американский авианосец вошел в Средиземное море
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РИА Новости

Американский авианосец вошел в Средиземное море

10:07 01.03.2020 (обновлено: 14:07 01.03.2020)
36629
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole KellerАвианосец ВМС США "Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower)
Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole Keller
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Корабль идет в сопровождении нескольких американских военных судов.
На сайте ВМС США отмечается, что группировка кораблей во главе с авианосцем Eisenhower проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. Группировка включает в себя ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы DESRON 26 USS Stout , USS James E. Williams и USS Truxton.
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" заложили в 1970 году. Он принимал участие в операции "Буря в пустыне" в 1991-м.
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Средиземное мореВоенно-морские силы СШАДуайт ЭйзенхауэрГибралтарРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
давайте испытаем циркон
1 марта, 10:18
Evgeniy Domichev
1352520116
Главные агрессоры и "бомбилы" . В "миротворцев" перекрасились? Об"охране" безопасности лозунг заявили?
1 марта, 10:21
lyuda.terenteva.55
94220010
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