Американский авианосец вошел в Средиземное море

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Корабль идет в сопровождении нескольких американских военных судов.
На сайте ВМС США отмечается, что группировка кораблей во главе с авианосцем Eisenhower проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. Группировка включает в себя ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы DESRON 26 USS Stout , USS James E. Williams и USS Truxton.
Американский авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" заложили в 1970 году. Он принимал участие в операции "Буря в пустыне" в 1991-м.
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