СК проверит информацию о нападении собак на ребенка во Владивостоке

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении бездомных собак на ребенка во Владивостоке, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.
Отмечается, что в субботу, 29 февраля, в СМИ появилась информация о том, что на улице Нейбута на ребёнка напали бездомные собаки.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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