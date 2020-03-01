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2020-03-01T09:58+0300
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СК проверит информацию о нападении собак на ребенка во Владивостоке
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РИА Новости

СК проверит информацию о нападении собак на ребенка во Владивостоке

09:58 01.03.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следователи проверяют информацию СМИ о нападении бездомных собак на ребенка во Владивостоке, сообщается на сайте СК по Приморскому краю.
Отмечается, что в субботу, 29 февраля, в СМИ появилась информация о том, что на улице Нейбута на ребёнка напали бездомные собаки.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследованная проверка в порядке ст. ст. 143, 144 УПК РФ по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Следственный комитет России (СК РФ)РоссияПриморский крайПроисшествия
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