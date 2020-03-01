В России не выявили новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса

Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса

"За период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим – респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 83 – грипп А, 58 – грипп В, 30 – парагрипп, 2 – стафилококк, 1 – микоплазма, 1 – гемофильная инфекция, 2 – новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением)", - говорится в сообщении.

Всего с 31 декабря досмотрено более 378 тысяч прибывших из Китая. По последним данным, под медицинским наблюдением в России остаются 8681 человек, отмечается в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.