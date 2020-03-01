На Камчатке стартовала самая протяженная гонка на собачьих упряжках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мар - РИА Новости. Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" стартовала из села Мильково на Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия" стартовала из села Мильково на Камчатке , за победу в соревнованиях поборются 11 каюров (погонщиков собак), сообщили РИА Новости в оргкомитете.

"Берингия" - традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках, которая проводится на полуострове с 1990 года. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная в мире. В настоящее время соревнования по-прежнему имеют статус самых протяженных, но только в Евразии. В 2010 году гонка стала официальным праздником Камчатского края.

"Поехали! "Берингия-2020" стартовала! Утром (перед стартом — ред.) было пасмурно и морозно", - сказал представитель организационного комитета.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в соревнованиях принимают участие 11 каюров. Им предстоит преодолеть около 1100 километров от села Мильково до села Тиличики. Маршрут гонки включает 15 этапов. Финишируют каюры ориентировочно в конце марта.