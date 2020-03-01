Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов

Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие", — вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах. "Вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана", — отметил он.

"Нет никаких договоренностей относительно освобождения пяти тысяч пленных талибов. Этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием", — цитирует, в свою очередь, телеканал Ariana News слова Гани на пресс-конференции.

В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.

Также сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.