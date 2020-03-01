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Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов
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РИА Новости

Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов

09:34 01.03.2020 (обновлено: 16:15 01.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что Афганистан не брал на себя обязательств по освобождению пяти тысяч пленных талибов, сообщает телеканал Tolo News.
Афганский лидер также добавил, что такая мера не может "рассматриваться как условие", — вопрос освобождения пленных должен быть частью обсуждения на переговорах. "Вопрос освобождения пленников входит не в полномочия США, а в полномочия правительства Афганистана", — отметил он.

"Нет никаких договоренностей относительно освобождения пяти тысяч пленных талибов. Этот вопрос может стать частью межафганских переговоров, но никак не их условием", — цитирует, в свою очередь, телеканал Ariana News слова Гани на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:53
Трамп заявил, что вывод войск из Афганистана начнется незамедлительно
В субботу на торжественной церемонии в Катаре США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
Также сообщалось, что представители радикального движения "Талибан" не встречались с членами афганского правительства, которые прибыли в Доху на церемонию подписания мирного соглашения между США и талибами.
Ранее сообщалось, что в тексте заключенного между США и талибами соглашения указывалось, что "межафганский диалог с участием движения "Талибан" и правительства запланирован на 10 марта, до этого времени правительство и США должны освободить пять тысяч пленных талибов, а движение "Талибан" — одну тысячу пленных". Официальный представитель талибов Сухель Шахин подтверждал, что их делегация не встречалась в субботу в Катаре с членами афганского правительства, а "переговоры с ними должны начаться позднее после установления доверия и завершения процесса освобождения пленных".
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Ашраф Гани АхмадзайАфганистанВ мире
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