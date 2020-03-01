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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье
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РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

09:32 01.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя ожидает москвичей в воскресенье, температура воздуха в столице ожидается в пределах от плюс 2 до плюс 4 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Облачная погода, к вечеру местами брызнут незначительные дожди. Максимальная температура в столице плюс 2 - плюс 4, в Подмосковье от нуля до плюс 5", - сказал Тишковец.
Метеоролог также отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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