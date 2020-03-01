Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в воскресенье

"Облачная погода, к вечеру местами брызнут незначительные дожди. Максимальная температура в столице плюс 2 - плюс 4, в Подмосковье от нуля до плюс 5", - сказал Тишковец.

Метеоролог также отметил, что ветер будет юго-западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что пока ниже нормы.