Члены южнокорейской секты, распространяющей коронавирус, были в Ухане

"Что касается членов Синчхончжи… сейчас с помощью министерства юстиции мы в общем проверяем историю выездов за границу и в этом процессе выяснилось, что некоторые члены в середине января ездили в Ухань, хотя фактическое их число невелико", - заявил на брифинге Квон Чжун Ук.

Ранее сообщалось, что карантинные службы расследуют, имела ли церковь Синчхончжи в Тэгу обмен людьми со своими зарубежными филиалами, особенно в китайской провинции Хубэй, где зародился вирус. По сообщениям, в прошлом году Синчхончжи основало приход в Ухане. Представители секты заявляли, что действительного здания прихода в Ухане нет, а существует лишь онлайн-сообщество, но позже в СМИ появились фотографии и записи проповедей, подтверждающие наличие церкви.